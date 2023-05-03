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США выделяют Украине военной помощи на 300 млн долларов

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 21:45
США выделяют Украине военной помощи на 300 млн долларов
Фото pixabay.com

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона.

Новый пакет военной помощи США выделяется указом президента со складов Пентагона и содержит, среди прочего, дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.

Кроме того, военная помощь включает противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf и впервые – неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", – отмечается в сообщении.

Это уже 37-й пакет помощи от Пентагона для Украины с начала войны в феврале 2022 года, а общий объем американской военной помощи составляет около 36 миллиардов долларов.

Американские чиновники говорили, что предоставленное оружие и оборудование помогут Украине выйти из затянувшегося тупика, в котором она оказалась из-за тяжелых боев на востоке Украины, в частности вокруг города Бахмут в Донецкой области.

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Темы: СШАпомощь Украине
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