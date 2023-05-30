Атаки беспилотниками и прорыв границы являются "формирующими операциями" Украины – FT

Британское издание "Financial Times" пишет, что Украина проводит "операции по формированию обстановки", чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российского командования и сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.

Источник: "Financial Times"

Дословно: "Сначала был загадочный удар беспилотника по Кремлю. Затем было "вторжение", неудобные последствия которого для Москвы могут заставить ее перебросить фронтовые войска в приграничные регионы. Затем, в конце прошлой недели, Украина осуществила атаку морских беспилотников на российский шпионский корабль в Черном море. Во вторник утром до двух десятков беспилотников атаковали Москву.

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Накануне долгожданного контрнаступления Киева, целью которого является возвращение оккупированной территории, такие атаки являются лишь четырьмя из все более смелых "операций по формированию обстановки" (англ. shaping operations), которые Украина начала в этом месяце.

От символических ударов до более стратегически важных атак, эти формирующие операции являются частью стандартной военной практики. Их целью, по словам представителей оборонного ведомства и аналитиков, является обмануть врага, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением".

Детали: Издание напоминает о взрыве двух беспилотников над куполом Кремля 3 мая и об утренней атаке беспилотников на Москву 30 мая, которые проявили уязвимость российской столицы. Также вторжение двух групп ультраправых российских партизан в приграничную Белгородскую область РФ 22 мая показало, что границы России "не являются непроницаемыми".

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"Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Их [российский – ред.] боевой дух не на самом высоком уровне", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Бывший офицер британской армии и автор книги "Как вести войну" Майк Мартин говорит: "Идея заключается в том, чтобы создать много дилемм для российского командования. Проблемы – такие как прорыв линии фронта – привлекают внимание. Дилеммы, наоборот, парализуют действия".

Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий кафедру городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте, отмечает, что "операции обмана" всегда были частью войны, но сейчас их эффект усиливается социальными сетями.

"Это украинские операции в серой зоне, которые требуют от России тратить ресурсы – будь то войска или информационные операции. Они похожи на фокусы фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое", – говорит Спенсер.

FT отмечает, что операции по формированию имели определенный психологический эффект в Москве, их прокомментировали в Кремле и в блогосфере.

Представитель украинской военной разведки сказал, что рейд в Белгородскую область и подобные операции призваны "нанести удар по моральному духу [россиян] и заставить их передислоцировать войска" вдоль границы, хотя "мы пока не видим никаких признаков" этого.

По словам Спенсера, "Украина использует российский сценарий против России". Москва раскручивала сценарий наступления с территории Беларуси – и заставила Украину разместить войска поблизости, а "сейчас украинцы так же отвлекают внимание России".

FT отмечает, что Украина успешно использовала подобную тактику прошлым летом: в течение нескольких недель она обсуждала идею контрнаступления на юге, а когда российские войска двинулись туда – Киев начал блицкриг на севере, в Харьковской области.

Западные официальные лица говорят, что не ясно, насколько эффективным окажется нынешнее контрнаступление, но Украина будет продолжать свои "операции по формированию", сочетая их с точными атаками, которые имеют целью подорвать российские военные активы и возможности.

Это могут быть дальние удары с использованием крылатых ракет "Storm Shadow", а также атаки беспилотников на "жирные цели", как разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Они [украинцы] тестируют и зондируют, выясняя, что работает, а что нет", – сказал высокопоставленный западный чиновник.

"Весь смысл этого контрнаступления заключается в том, что ни Россия, ни [западные союзники] не знают, когда оно на самом деле началось. И то, что мы видим сейчас, – это то, что они заставляют россиян постоянно гадать", – считает он.

С украинской точки зрения, эта "нервная неопределенность" является ключевой, заключает FT.

Напомним: Украинские власти отрицают свою причастность и к беспилотнику над Кремлем, и к действиям "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ.