Вслед за Залужным и Сырским РФ объявила в розыск Наева
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС", командование Объединенных сил ВСУ в Facebook
Детали: Об объявлении в России в розыск Сергея Наева "ТАСС" сообщило 30 мая. Издание ссылается на базу розыска МВД РФ.
Информацию о розыске Наева прокомментировало командование Объединенных сил ВСУ.
Дословно: "В России объявили в розыск командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ во вторник, 30 мая.
Пока российская пропаганда тратит бешеные деньги на детские угрозы и запугивания, мы убеждены, что "Ничто не остановит идею, время которой пришло"!".
Что этому предшествовало:
- 30 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
- В Минобороны Украины заявили, что соответствующие действия со стороны РФ являются одним из приемов информационной войны.