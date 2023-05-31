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Вслед за Залужным и Сырским РФ объявила в розыск Наева

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 00:29
Вслед за Залужным и Сырским РФ объявила в розыск Наева
СЕРГЕЙ НАЕВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС", командование Объединенных сил ВСУ в Facebook

Детали: Об объявлении в России в розыск Сергея Наева "ТАСС" сообщило 30 мая. Издание ссылается на базу розыска МВД РФ.

Информацию о розыске Наева прокомментировало командование Объединенных сил ВСУ.

Дословно: "В России объявили в розыск командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ во вторник, 30 мая.

Пока российская пропаганда тратит бешеные деньги на детские угрозы и запугивания, мы убеждены, что "Ничто не остановит идею, время которой пришло"!".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
  • В Минобороны Украины заявили, что соответствующие действия со стороны РФ являются одним из приемов информационной войны.

Темы: РосcиярозыскНаев
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