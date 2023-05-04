Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал подготовленный ОБСЕ отчет о принудительном вывозе украинских детей с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы Украины и в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба одобрительно высказался об отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подготовку которого инициировали в марте 45 стран-участниц ОБСЕ в рамках Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

"Выводы отчета мощные: действия России называют военными преступлениями и преступлениями против человечности. Настаиваю на том, что Россия должна вернуть наших похищенных детей и ответить за свои действия", – заявил Дмитрий Кулеба.

Московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения.

В отношении России последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года.

Предыдущий отчет в рамках этого механизма выявил значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие зверства, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины.

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Как известно, в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным именно в незаконной депортации тысяч детей из Украины.