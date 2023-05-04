Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 11:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав підготовлений ОБСЄ звіт щодо примусового вивезення українських дітей з окупованих територій в інші окуповані регіони України та до Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба схвально висловився про звіт Організації з безпеки та співробітництва у Європі, підготовку якого ініціювали у березні 45 країн-учасниць ОБСЄ у рамках Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

Реклама:

"Висновки звіту потужні: дії Росії називають воєнними злочинами і злочинами проти людяності. Наполягаю на тому, що Росія має повернути наших викрадених дітей і відповісти за свої дії", – заявив Дмитро Кулеба.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Щодо Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

Як відомо, в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.

Теми: ОБСЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення Росією українських дітей – Кулеба
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: