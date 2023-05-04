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Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 11:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав підготовлений ОБСЄ звіт щодо примусового вивезення українських дітей з окупованих територій в інші окуповані регіони України та до Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба схвально висловився про звіт Організації з безпеки та співробітництва у Європі, підготовку якого ініціювали у березні 45 країн-учасниць ОБСЄ у рамках Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

"Висновки звіту потужні: дії Росії називають воєнними злочинами і злочинами проти людяності. Наполягаю на тому, що Росія має повернути наших викрадених дітей і відповісти за свої дії", – заявив Дмитро Кулеба.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Щодо Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року.

Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.

Теми: ОБСЄРосія
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