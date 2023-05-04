Кремль отменил парады на 9 мая уже в 21 городе

Российские власти отменили парады на 9 мая по меньшей мере в 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму.

Источник: российское издание "Верстка"

Детали: Как подсчитало издание, "из соображений безопасности" от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени, находящейся на значительном расстоянии от фронта.

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В Пскове и Великих Луках власти опасаются не только за безопасность, но и за "морально-этические аспекты". По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регион на реабилитацию приезжает много военных, которые звуки фейерверков "воспринимают совершенно по-другому", а средства, "которые заложены на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам СВО".

В Курске парад решили не проводить, "учитывая текущую ситуацию", а в Белгороде - чтобы "чтобы не провоцировать врага большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города.

Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи, однако заявили, что военную технику можно будет увидеть только в Новороссийске.

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В Брянске власти не объяснили, почему не могут провести парад.

Проводить парады победы не будут в оккупированных крымских городах Керчь и Симферополь. Также отменен парад в Севастополе. По словам назначенного Россией "главы" полуострова Сергея Аксенова, такое решение принято из "соображений безопасности".

Кроме того, парады не запланированы в отдаленных от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Власти утверждают, что таким образом хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где из соображений безопасности уже отменили праздничные мероприятия".