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Премьер Бельгии направляется в Гаагу на встречу с Зеленским

Четверг, 4 мая 2023, 12:01

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что направляется в Гаагу для встречи с нидерландским коллегой Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам де Кроо, темой обсуждений будет ситуация в Украине.

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"На пути в Гаагу, чтобы встретиться с премьером Марком Рютте и президентом Владимиром Зеленским и обсудить ситуацию в Украине. Наша поддержка остается непоколебимой", – написал он в Twitter.

"Наша встреча особенно важна, поскольку сегодня Нидерланды чтят память жертв войны, а завтра – свободу и демократию", – добавил де Кроо.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нидерланды. В 9:00 по местному времени он прибыл в Сенат и встретился со спикером Палаты представителей Верой Бергкамп и главой Сената Яном Антони Бруйном. Позже он прибыл в Международный уголовный суд.

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Темы: БельгияЗеленский
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