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Прем’єр Бельгії прямує в Гаагу на зустріч з Зеленським

Четвер, 4 травня 2023, 12:01

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо повідомив, що прямує до Гааги для зустрічі з нідерландським колегою Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами де Кроо, темою обговорень буде ситуація в Україні.

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На шляху до Гааги, щоб зустрітися з прем’єром Марком Рютте та президентом Володимиром Зеленським і обговорити ситуацію в Україні. Наша підтримка залишається непохитною" – написав він у Twitter.

"Наша зустріч особливо важлива, оскільки сьогодні Нідерланди вшановують пам'ять жертв війни, а завтра – свободу і демократію" – додав де Кроо.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів. О 9 годині ранку за місцевим часом прибув до Сенату та зустрівся зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та очільником Сенату Яном Антоні Бруйном. Пізніше він прибув до Міжнародного кримінального суду.

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Теми: БельгіяЗеленський
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