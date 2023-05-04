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Ракетный комплекс "Искандер" врезался в ограждение под Петербургом

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 15:45
Ракетный комплекс Искандер врезался в ограждение под Петербургом
дтп с "искандером", скриншот с видео "фонтанки"

Ракетный комплекс "Искандер", который ехал на репетицию парада, протаранил отбойник на кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга.

Источник: "Фонтанка" и "Сирена"

Детали: В четверг в центре города перекрыли движение из-за репетиции парада к 9 мая. Ракетный комплекс на нее рискует не попасть, замечают местные журналисты.

В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли деталей из-за закрытости информации.

Более 20 городов России решили вообще не проводить парады в этом году — в основном, власти объясняют это "соображениями безопасности".

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Темы: Росcияоружиечрезвычайное происшествие
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