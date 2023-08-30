В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина

Пресс-секретарь президента страны агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит международного расследования катастрофы самолета Embraer, в которой погиб основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, указав, что оно будет "внутрироссийским".

Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Это именно наше российское расследование (катастрофы самолета с Пригожиным - ред.), поэтому в этом случае речи о каком-то международном аспекте идти не может".

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Детали: по его словам, при нынешних обстоятельствах сложилась "совсем другая ситуация" с этой авиакатастрофой.

"Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать, но очевидно, что существуют различные версии, среди которых есть версия, вы знаете, о чем идет речь, скажем так, умышленное злодеяние и так далее. Поэтому давайте все-таки дождемся результатов нашего российского расследования, которое ведет следственный комитет", - отметил пресс-секретарь Путина.

Справочно: Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации – более известной как Чикагская конвенция 1944 года – предусматривает международное сотрудничество. При расследовании авиакатастроф эксперты работают над повышением безопасности полетов, не определяя виновных, но расследования часто запятнаны политическими интересами.

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Напомним: Перед этим Россия сообщила бразильскому органу по расследованию авиационных происшествий, что она пока не будет расследовать катастрофу самолета бразильского производства, в которой погиб главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами.

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