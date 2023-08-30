Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина

Станислав ПогориловСреда, 30 августа 2023, 14:06
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит международного расследования катастрофы самолета Embraer, в которой погиб основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, указав, что оно будет "внутрироссийским".

Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Это именно наше российское расследование (катастрофы самолета с Пригожиным - ред.), поэтому в этом случае речи о каком-то международном аспекте идти не может".

Реклама:

Детали: по его словам, при нынешних обстоятельствах сложилась "совсем другая ситуация" с этой авиакатастрофой.

"Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать, но очевидно, что существуют различные версии, среди которых есть версия, вы знаете, о чем идет речь, скажем так, умышленное злодеяние и так далее. Поэтому давайте все-таки дождемся результатов нашего российского расследования, которое ведет следственный комитет", - отметил пресс-секретарь Путина.

Справочно: Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации – более известной как Чикагская конвенция 1944 года – предусматривает международное сотрудничество. При расследовании авиакатастроф эксперты работают над повышением безопасности полетов, не определяя виновных, но расследования часто запятнаны политическими интересами.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Перед этим Россия сообщила бразильскому органу по расследованию авиационных происшествий, что она пока не будет расследовать катастрофу самолета бразильского производства, в которой погиб главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами.

Предыстория:

  • 23-24 июня 2023 года Евгений Пригожин, известный такоже как "повар Путина", попытался пойти с "Вагнером" маршем на Москву, но остановил мятеж и отправился в Беларусь с частью наемников.
  • Перед тем наемники "Вагнера" воевали в Украине, а Пригожин ругался с Минобороны и Генштабом ВС РФ.
  • Предположительно, 23 августа Пригожин был убит в авиакатастрофе в России.
  • Следственный комитет Россия заявил, что провел молекулярно-генетических экспертизу и подтвердил гибель главарей "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время крушения самолета в Тверской области.
  • 29 августа пресс-служба Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате.

Темы: ПригожинавиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия: РФ 24 августа пыталась ракетами атаковать гражданское судно в Украине

Умер бывший нардеп и музыкант Ян Табачник

В Киевской области назначили нового главу полиции

В Украине начинает работу новый посол Британии

Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона

Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России

Все новости...
Пригожин
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
01:47
В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли 2 тысячи человек
01:06
В США пригрозили новыми санкциями КНДР и России в случае передачи оружия
00:33
Россияне жалуются на атаку дронов в Курской области
23:45
10 приграничных громад Сумской области обстреляли россияне за день
23:23
Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters
23:03
В Киеве полицейского ранили ножом, но он продолжил задержание
22:41
По передаче Украине ракет ATACMS еще ведутся переговоры – Госдеп
22:09
Бербок призвала Путина вернуть похищенных украинских детей
21:57
В Литве назвали незаконными псевдовыборы России на оккупированных территориях
21:50
Польша заблокирует экспорт украинского зерна, если Еврокомиссия не продлит эмбарго
Все новости...
Реклама: