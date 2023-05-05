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Охотились на "Хаймарсы" под Краматорском: еще двух украинцев-предателей задержали

Елена РощинаПятница, 5 мая 2023, 12:35
Охотились на Хаймарсы под Краматорском: еще двух украинцев-предателей задержали
Еще двух российских агентов задержали, фото Офиса генпрокурора

Служба безопасности Украины задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ России, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области, в частности в Краматорском районе.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора 

Детали: По данным следствия, в 2022 году жители Краматорска Донецкой области и Краснограда на Харьковщине сознательно вошли в состав российской агентурно-информаторской сети.

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Пятеро их сообщников были задержаны во время контрдиверсионных мероприятий украинской спецслужбы в декабре 2022 года и в начале весны 2023 года.

Этих двух жителей Донецкой и Харьковской областей российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Коммуникацию с оккупантами они поддерживали через своего родственника, который проживает в Москве и находится "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ.

Фигуранты собирали разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района. Прежде всего они пытались выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и передать соответствующие координаты агрессору.

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Мужчины передавали данные через мобильное приложение. Представители РФ использовали полученную информацию для огневого поражения украинских позиций.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили, задокументировали преступные действия и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеского задания.

 
 

При обысках по месту жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

 

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). 

По ходатайству прокуратуры к обоим судом применена мера пресечения – содержание под стражей.

Жителей Краматорска и Краснограда доставили в Винницкую область для дальнейших процессуальных действий.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: шпионажгосизменаКраматорскСБУ
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