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Полювали на "Хаймарси" під Краматорськом: ще двох українців-зрадників затримали

Олена РощінаП'ятниця, 5 травня 2023, 12:35
Полювали на Хаймарси під Краматорськом: ще двох українців-зрадників затримали
Ще двох російських агентів затримали, фото Офісу генпрокурора

Служба безпеки України затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ Росії, які проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини, зокрема у Краматорському районі.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, у 2022 році жителі Краматорська Донецької області та Краснограда на Харківщині свідомо увійшли до складу російської агентурно-інформаторської мережі.

П’ятьох їхніх спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби у грудні 2022 року та на початку весни 2023 року.

Цих двох мешканців Донецької та Харківської областей російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває "на зв’язку" з кадровими співробітниками ФСБ РФ.

Фігуранти збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору.

Чоловіки передавали дані через мобільний застосунок. Представники РФ використовували отриману інформацію для вогневого ураження українських позицій.

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Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

 
 

При обшуках за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

За клопотанням прокуратури до обох судом застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Жителів Краматорська та Краснограда доправили на Вінниччину для подальших процесуальних дій.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: шпигунстводержзрадаКраматорськСБУ
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