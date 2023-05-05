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Посол призвал отменить запрет на украинские флаги в Берлине на 8 и 9 мая

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 17:55

Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал решение полиции Берлина запретить демонстрацию украинских флагов возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая.

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Макеев призвал отменить запрет и обнародовал апелляцию Альянса украинских организаций по поводу запрета.

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"Запрет украинских флагов – очень недальновидный и необоснованный. У немцев нет никаких проблем с украинским флагом, который является символом мира и свободы", – подчеркнул Макеев.

Кроме украинских флагов берлинская полиция также запретила демонстрацию и флагов РФ. Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Как и в прошлом году, запреты не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

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В прошлом году глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что недопустимо ставить знак равенства между флагами Украины и России.

Темы: ГерманияУкраина
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