Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области

В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске - повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода.

Источник: председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Славянск и Краматорск под обстрелами - враг бьет по промышленным предприятиям".

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Детали: По предварительным данным Кириленко, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.