Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области

Евгений КизиловПятница, 5 мая 2023, 18:38
Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области
Выстрел ракетой С-300, Getty Images

В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске - повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода.

Источник: председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Славянск и Краматорск под обстрелами - враг бьет по промышленным предприятиям".

Детали: По предварительным данным Кириленко, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: обстрелСлавянскКраматорскпромышленность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
обстрел
Байрактор над Киевом, горел Кремль, бавовна в Крыму и истерика Пригожина — главное о войне за неделю
В Краматорске умерла девочка-подросток, которую россияне ранили 29 апреля
Над Днепропетровщиной воздушники сбили два вражеских БпЛА
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: