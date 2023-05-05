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Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области

Евгений КизиловПятница, 5 мая 2023, 18:38
Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области
Выстрел ракетой С-300, Getty Images

В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске - повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода.

Источник: председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Славянск и Краматорск под обстрелами - враг бьет по промышленным предприятиям".

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Детали: По предварительным данным Кириленко, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Темы: обстрелСлавянскКраматорскпромышленность
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