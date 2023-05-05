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Глава МИД Эстонии – Столтенбергу: Украина должна получить "дорожную карту" вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 21:01

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшую поддержку Украины со стороны Альянса и подготовку к Вильнюсскому саммиту. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба эстонского МИД.

По словам Тсахкны, от поблагодарил Столтенберга за продвижение поддержки Украины в рамках НАТО, в частности в контексте его недавнего визита в Киев.

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"Сегодняшняя встреча с генеральным секретарем НАТО подтвердила нашу готовность оказывать практическую и политическую помощь Украине до тех пор, пока она будет необходима", – сказал он.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что цель Эстонии – предоставить Украине четкую "дорожную карту" относительно членства в НАТО на Вильнюсском саммите и подтвердить политику открытых дверей Альянса.

"Так же, как президент Украины Владимир Зеленский недавно пожелал в Финляндии, мы хотим, чтобы Украина стала 33-м полноправным членом оборонного Альянса после Швеции", – подчеркнул Тсахкна, добавив, что в Европе не может быть "серых зон" и единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО.

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Также он выразил надежду на скорейшее вступление в НАТО Швеции и принятие лидерами Альянса решения об увеличении расходов на оборону.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

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Темы: ЭстонияНАТОУкраина
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