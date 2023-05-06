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Молдова присоединится к решению ЕС об ограничении на импорт продовольствия из Украины

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 17:25
Молдова присоединится к решению ЕС об ограничении на импорт продовольствия из Украины
флаг Молдовы, фото Pixabay

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в субботу проинформировал украинского визави Николая Сольского о намерении Кишинева присоединиться к решению Европейского Союза по импорту сельхозпродукции из Украины.

Об этом сообщило молдавское Министерство сельского хозяйства, пишет "Европейская правда".

В пресс-релизе указано, что Молдова намерена присоединиться к решению ЕС о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, одновременно позволив их транзит.

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На встрече Боля объяснил Сольскому, что в молдавских хранилищах находится значительное количество зерновых, и это вызывает у фермеров опасения, что им не хватит места для нового урожая.

"В то же время тенденция экспорта отечественного зерна является нисходящей, расходы на логистику выросли, а цены на международных биржах обвалились. Нашим аграриям необходимо максимально эффективно использовать запасы зерна и подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону", – добавил он.

Министр сельского хозяйства Молдовы подчеркнул, что Кишинев солидарен с украинским народом, который подвергся агрессии России, и готов вести "конструктивный диалог с украинскими властями" для решения проблем фермеров обоих государств.

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По итогам встречи стороны договорились усилить диалог на министерском уровне для облегчения обмена информацией и развития связей с членами сельскохозяйственного сообщества, говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Больше читайте здесь: Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, ослабившего польский запрет.

Темы: МолдоваЕСсельское хозяйство
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