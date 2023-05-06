Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ прокомментировала подрыв авто с Прилепиным: Бавовна пылала и будет пылать

Валентина РоманенкоСуббота, 6 мая 2023, 20:27
СБУ прокомментировала подрыв авто с Прилепиным: Бавовна пылала и будет пылать
Захар Прилепин, фото Getty Images

Служба безопасности Украины напоминает российским оккупантам и их приспешникам, что за военные преступления против Украины их ждет справедливое возмездие.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: На просьбу прокомментировать подрыв авто, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин, активно поддерживающий российскую войну против Украины, в спецслужбе отметили следующее.

Реклама:

Дословно: "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками.

Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, бавовна пылала, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам.

О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.
  • Вскоре в Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
  • Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.

Темы: СБУРосcиявзрывпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Зеленский наградил пехотинцев: двум присвоено звание Героя Украины
В субботу россияне нанесли 6 ракетных ударов по Украине – сводка Генштаба
На Херсонщине из-за обстрела погибли 6 работников ГСЧС, 2 ранены
Подрыв авто Прилепина: в Следкоме РФ уже заявили, что задержанный признался
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: