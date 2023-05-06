СБУ прокомментировала подрыв авто с Прилепиным: Бавовна пылала и будет пылать
Служба безопасности Украины напоминает российским оккупантам и их приспешникам, что за военные преступления против Украины их ждет справедливое возмездие.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Детали: На просьбу прокомментировать подрыв авто, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин, активно поддерживающий российскую войну против Украины, в спецслужбе отметили следующее.
Дословно: "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками.
Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, бавовна пылала, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам.
О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит".
Предыстория:
- В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
- МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.
- Вскоре в Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
- Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.