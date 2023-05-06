В Черном море до 32 ракет "Калибр", опасность максимально высокая – ОК "Юг"
Суббота, 6 мая 2023, 23:40
Россияне вывели в Черное море 4 надводных ракетоносителя "Калибров", суммарный залп составляет до 32 ракет.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "В Черном море корабельная группировка враг пополнил 4 надводными ракетоносителями.
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Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.
На фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высокий. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".
Что предшествовало: В субботу вечером на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.
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