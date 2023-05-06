Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море до 32 ракет "Калибр", опасность максимально высокая – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 23:40
В Черном море до 32 ракет Калибр, опасность максимально высокая – ОК Юг
иллюстративное фото: ракета "Калибр", militaryarms.ru

Россияне вывели в Черное море 4 надводных ракетоносителя "Калибров", суммарный залп составляет до 32 ракет.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка враг пополнил 4 надводными ракетоносителями.

Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.

На фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высокий. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".

Что предшествовало: В субботу вечером на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.

Темы: Черное моревойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Черное море
Переговоры по "зерновой сделке" с участием всех сторон запланированы на 3 мая
Враг вывел в Черное море два подводных ракетоносителя – ОК "Юг"
Россия перебазировала подводные ракетоносители из Черного моря для пополнения запасов – ОК
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: