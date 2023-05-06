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В Черном море до 32 ракет "Калибр", опасность максимально высокая – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 23:40
В Черном море до 32 ракет Калибр, опасность максимально высокая – ОК Юг
иллюстративное фото: ракета "Калибр", militaryarms.ru

Россияне вывели в Черное море 4 надводных ракетоносителя "Калибров", суммарный залп составляет до 32 ракет.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка враг пополнил 4 надводными ракетоносителями.

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Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.

На фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высокий. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".

Что предшествовало: В субботу вечером на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.

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Темы: Черное моревойнаракетный удар
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