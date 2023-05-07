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Пригожин уже говорит, что оккупанты не очень-то и хотели взять Бахмут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 00:02
Пригожин уже говорит, что оккупанты не очень-то и хотели взять Бахмут
Евгений Пригожин, фото Getty Images

Главарь воевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин перед своим анонсированным выходом из Бахмута после многих месяцев попыток его захватить заявил, что этот город не имеет стратегического значения для РФ, а его взятие якобы не было главной целью так называемой операции оккупантов "Бахмутская мясорубка".

Источник: комментарий Пригожина, распространенный его пресс-службой

Дословно: "Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила".

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Детали: Пригожин заявил, что в направлении Славянска и Краматорска оперативный простор уже открыт, и "остаток в 2,42 кв. км значения для оперативного простора не имеет".

"Стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет. Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка – "Донбасское кольцо", западнее которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ тяжело удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии", - заявил он.

По словам Пригожина, 8 октября 2022 года совместно с генералом армии оккупантов Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции "Бахмутская мясорубка" – "штурм населенного пункта Бахмут с целью спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания Бамхута".

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"Целью операции "Бахмутская мясорубка" было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал", - оправдывается он.

По словам главаря боевиков, сроком "операции" совместно с Суровикиным якобы был принят период 6 месяцев, условно до 8 апреля 2023 года.

Пригожин также заявил, что после выхода из Бахмута ЧВК "Вагнер" "выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений, и будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции".

Предыстория:

  • 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.

Темы: ВагнерПригожинБахмутвойна
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