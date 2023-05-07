Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин уже говорит, что оккупанты не очень-то и хотели взять Бахмут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 00:02
Пригожин уже говорит, что оккупанты не очень-то и хотели взять Бахмут
Евгений Пригожин, фото Getty Images

Главарь воевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин перед своим анонсированным выходом из Бахмута после многих месяцев попыток его захватить заявил, что этот город не имеет стратегического значения для РФ, а его взятие якобы не было главной целью так называемой операции оккупантов "Бахмутская мясорубка".

Источник: комментарий Пригожина, распространенный его пресс-службой

Дословно: "Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила".

Детали: Пригожин заявил, что в направлении Славянска и Краматорска оперативный простор уже открыт, и "остаток в 2,42 кв. км значения для оперативного простора не имеет".

"Стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет. Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка – "Донбасское кольцо", западнее которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ тяжело удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии", - заявил он.

По словам Пригожина, 8 октября 2022 года совместно с генералом армии оккупантов Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции "Бахмутская мясорубка" – "штурм населенного пункта Бахмут с целью спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания Бамхута".

"Целью операции "Бахмутская мясорубка" было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал", - оправдывается он.

ВИДЕО ДНЯ

По словам главаря боевиков, сроком "операции" совместно с Суровикиным якобы был принят период 6 месяцев, условно до 8 апреля 2023 года.

Пригожин также заявил, что после выхода из Бахмута ЧВК "Вагнер" "выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений, и будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции".

Предыстория:

  • 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.

Темы: ВагнерПригожинБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Вагнер
Кадыров заявил, что готов заменить "пушечное мясо" Пригожина в Бахмуте на кадыровцев
ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении – Маляр
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: