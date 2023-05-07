Кадыров заявил, что попросил у Путина о перемещении его вояк в Бахмут

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, якобы его вояки из подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Бахмут.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Кадыров заявил, якобы уже подписал письмо Путину о готовности его преступников выдвигаться в Бахмут, "вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов".

Он также уверяет, что приказ Путина будет выполнен "в любом случае".

Прямая речь Кадырова: "Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО.

Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ.

Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы".



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