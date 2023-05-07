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Кадыров заявил, что попросил у Путина о перемещении его вояк в Бахмут

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 10:41
Кадыров заявил, что попросил у Путина о перемещении его вояк в Бахмут
фото кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, якобы его вояки из подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Бахмут.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Кадыров заявил, якобы уже подписал письмо Путину о готовности его преступников выдвигаться в Бахмут, "вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов".

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Он также уверяет, что приказ Путина будет выполнен "в любом случае".

 

Прямая речь Кадырова: "Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО.

Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ.

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Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы".

Что предшествовало:

  • 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
  • Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Темы: БахмутКадыровПутинПригожин
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