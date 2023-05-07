Пригожин уже говорит, что ему пообещали "боеприпасов столько, сколько потребуется"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил вероятно от российского Минобороны боевое распоряжение, что вояки получат боеприпасы и вооружения.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий.

Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник.

Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут – ред.) так, как мы считаем нужным.

И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны".

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