Пригожин уже говорит, что ему пообещали "боеприпасов столько, сколько потребуется"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил вероятно от российского Минобороны боевое распоряжение, что вояки получат боеприпасы и вооружения.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий.

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Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник.

Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут – ред.) так, как мы считаем нужным.

И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны".

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