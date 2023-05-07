Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин уже говорит, что ему пообещали "боеприпасов столько, сколько потребуется"

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 12:21
Пригожин уже говорит, что ему пообещали боеприпасов столько, сколько потребуется
пригожин, скриншот

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил вероятно от российского Минобороны боевое распоряжение, что вояки получат боеприпасы и вооружения.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий.

Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник.

Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут – ред.) так, как мы считаем нужным.

И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
  • Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Темы: ПригожинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Воздушные силы НАТО привели в готовность из-за перехвата польского самолета российским Су-35
Кадыров заявил, что попросил у Путина о перемещении его вояк в Бахмут
"Целей не достигли": Воздушные силы рассказали о ночной авиаатаке россиян
Британская разведка: РФ переживает самую большую за десятилетие нехватку рабочей силы
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: