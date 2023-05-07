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Пригожин уже говорит, что ему пообещали "боеприпасов столько, сколько потребуется"

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 12:21
Пригожин уже говорит, что ему пообещали боеприпасов столько, сколько потребуется
пригожин, скриншот

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил вероятно от российского Минобороны боевое распоряжение, что вояки получат боеприпасы и вооружения.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий.

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Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник.

Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут – ред.) так, как мы считаем нужным.

И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны".

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Что предшествовало:

  • 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
  • Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Темы: ПригожинРосcиявойна
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