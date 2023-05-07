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Россия может готовить провокации против своего гражданского населения на 9 мая – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 16:16
Россия может готовить провокации против своего гражданского населения на 9 мая – ГУР
Андрей Юсов, фото Укринформ

В Главном управлении разведки предупреждают, что Россия может готовить провокации к 9 мая.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР

Прямая речь: "На 9 мая Россия может готовить провокации... Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся.

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В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая".

Детали: В то же время Юсов предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская "операция под фальшивым флагом" может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины. 

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не означает, что провокаций не будет", - подчеркнул представитель ГУР.

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Темы: разведкаРосcия9 мая
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