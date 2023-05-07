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Росія може готувати провокації проти свого цивільного населення на 9 травня – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 16:16
Росія може готувати провокації проти свого цивільного населення на 9 травня – ГУР
Андрій Юсов, фото Укрінформ

У Головному управлінні розвідки попереджають, що Росія може готувати провокації до 9 травня.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР

Пряма мова: "На 9 травня Росія може готувати провокації… Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось.

У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня".

Деталі: Водночас Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. 

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підкреслив представник ГУР.

Теми: розвідкаРосія9 травня
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