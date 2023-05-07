Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може готувати провокації проти свого цивільного населення на 9 травня – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 16:16
Росія може готувати провокації проти свого цивільного населення на 9 травня – ГУР
Андрій Юсов, фото Укрінформ

У Головному управлінні розвідки попереджають, що Росія може готувати провокації до 9 травня.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР

Пряма мова: "На 9 травня Росія може готувати провокації… Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось.

Реклама:

У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня".

Деталі: Водночас Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. 

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підкреслив представник ГУР.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаРосія9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
розвідка
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: