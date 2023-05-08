Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия призвала своих граждан выехать из Украины на фоне массовых атак РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 23:56
Италия призвала своих граждан выехать из Украины на фоне массовых атак РФ
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Италии в понедельник предостерегло своих граждан от поездок в Украину на фоне роста обстрелов со стороны России, а также призвало итальянцев, находящихся в Украине, вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Итальянский МИД отмечает, что в Киеве и по всей Украине продолжают фиксировали все более мощные ракетные обстрелы, и советует согражданам быть максимально осторожными и следить за обновлениями и указаниями местных властей.

Реклама:

"Любые поездки в Украину, по любой причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Италии уточняет, что в случае командировок в Украину ответственность по безопасности ложится на работодателя.

В последние недели Россия увеличила количество ракетных обстрелов, а также запусков беспилотников по территории Украины, чего не было с начала марта.

ВИДЕО ДНЯ

В результате последней атаки на Киев были зафиксированы разрушения в нескольких районах столицы, пять человек попали в больницу с травмами. Кроме того, российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.

Темы: ИталияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Италия
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: