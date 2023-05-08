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Италия призвала своих граждан выехать из Украины на фоне массовых атак РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 23:56
Италия призвала своих граждан выехать из Украины на фоне массовых атак РФ
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Италии в понедельник предостерегло своих граждан от поездок в Украину на фоне роста обстрелов со стороны России, а также призвало итальянцев, находящихся в Украине, вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Итальянский МИД отмечает, что в Киеве и по всей Украине продолжают фиксировали все более мощные ракетные обстрелы, и советует согражданам быть максимально осторожными и следить за обновлениями и указаниями местных властей.

"Любые поездки в Украину, по любой причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Италии уточняет, что в случае командировок в Украину ответственность по безопасности ложится на работодателя.

В последние недели Россия увеличила количество ракетных обстрелов, а также запусков беспилотников по территории Украины, чего не было с начала марта.

В результате последней атаки на Киев были зафиксированы разрушения в нескольких районах столицы, пять человек попали в больницу с травмами. Кроме того, российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.

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Темы: ИталияУкраинавойна
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