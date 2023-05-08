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Італія закликала своїх громадян виїхати з України на тлі масових атак РФ

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 23:56
Італія закликала своїх громадян виїхати з України на тлі масових атак РФ
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Італії в понеділок застерегло своїх громадян від поїздок в Україну на тлі зростання обстрілів із боку Росії, а також закликало італійців, що перебувають в Україні, повернутись додому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Італійське МЗС зазначає, що в Києві та по всій Україні продовжують фіксували все більш потужні ракетні обстріли, й радить співгромадянам бути максимально обережними та слідкувати за оновленнями та вказівками місцевої влади.

"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", – йдеться в повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство Італії уточнює, що в разі відряджень в Україну відповідальність з безпеку лягає на роботодавця.

В останні тижні Росія збільшила кількість ракетних обстрілів, а також запусків безпілотників по території України, чого не було з початку березня.

Внаслідок останньої атаки на Київ були зафіксовані руйнування в кількох районах столиці, п’ятеро людей потрапили до лікарні з травмами. Крім того, російська стратегічна авіація завдала ударів ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.

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Теми: ІталіяУкраїнавійна
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