Крупнейшая группа Европарламента призвала пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе

Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей политической группой Европейского парламента, во вторник приняла позиционный документ, в котором поддержала приглашение Украины в Североатлантический Альянс на грядущем саммите.

Об этом свидетельствует решение группы ЕНП в Европарламенте, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

ЕНП отмечает, что предыдущие решения по безопасности для Украины – от Будапештского меморандума до выводов Бухарестского саммита НАТО – не предотвратили полномасштабное вторжение в Украину, а постоянное ее пребывание в "серой зоне" только поощрит Россию повторить агрессию в будущем.

Авторы позиционного документа также считают, что членство Украины в Альянсе необходимо, поскольку это укрепит силы НАТО за счет украинского войска, объединит Запад вокруг цели гарантировать мир в Европе и позволит предотвратить российский реванш.

"Приглашение для Украины стать членом НАТО стало бы мощным сигналом для Путина и самых отъявленных имперских ястребов в России, чтобы они наконец поняли, что Украина больше не находится в пределах их досягаемости", – считают в Европейской народной партии.

Группа также считает, что пребывание Киева в Альянсе поощрит Россию к внутренним преобразованиям, поскольку она уже не сможет "снова поддаться имперской ностальгии". "Именно поэтому российская оппозиция не против того, чтобы Украина выбрала свой собственный путь", – утверждают там.

Подытоживая, ЕНП призывает участников саммита НАТО в Вильнюсе рассмотреть вопрос о дальнейших шагах относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

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"ЕНП ожидает, что будущие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь к предоставлению Украине приглашения к вступлению в НАТО и что процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно быстрее. Это укрепит наш Альянс и станет еще одним шагом к устойчивому миру в Европе", – отмечается в документе.

В апреле генсек НАТО говорил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

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