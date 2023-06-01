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Оккупанты превращают Энергодар в военно-логистическую базу – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 07:55
Оккупанты превращают Энергодар в военно-логистическую базу – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ АРМИЯИНФОРМ

Генштаб сообщает, что захватчики не обращают внимания на призывы МАГАТЭ и мировых лидеров и продолжают превращать Энергодар в военно-логистическую базу

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу".

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Детали: По данным штаба, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьоккупация
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