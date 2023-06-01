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Коалиции Patriot и истребителей положат конец ракетному террору РФ и ускорят мир – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 15:11
Коалиции Patriot и истребителей положат конец ракетному террору РФ и ускорят мир – Зеленский
Владимир Зеленский в Молдове. фото ОПУ

Благодаря помощи партнеров в рамках коалиции по предоставлению Украине Patriot и современных истребителей будет положен конец российскому ракетному террору, а также это позволит приблизить мир.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что во время сегодняшней российской ракетной атаки на Киев погибли три человека, в том числе один ребенок.

"Сейчас есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что террор против наших городов не имеет шансов", – отметил Зеленский.

По его словам, скорость формирования этих коалиций "буквально ускоряет мир".

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в "замке Мими" в селе Бульбоака. После прибытия он заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события.

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