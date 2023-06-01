Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европарламент проголосовал за увеличение производства боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 17:56

В четверг Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия представила законопроект 3 мая 2023 года, и в том же месяце депутаты Европарламента согласились запустить процедуру срочного рассмотрения в парламенте, чтобы ускорить принятие законопроекта.

Руководитель переговорной группы ЕП Кристиан Бушои (ЕНП, Румыния) заявил: "Сегодняшнее решение знаменует собой значительный шаг вперед для безопасности и обороны нашего Союза, в частности, в нашей непоколебимой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Оно усилит нашу способность реагировать на вызовы безопасности. Это победа для Европы и нашей коллективной безопасности. Парламент готов к переговорам с Советом ЕС, и мы надеемся достичь соглашения как можно быстрее".

Законопроект был принят 446 голосами против 67 при 112 воздержавшихся. Теперь депутаты Европарламента начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента проголосуют на пленарном заседании в июле.

Параллельно депутаты Европарламента работают над Европейским оборонно-промышленным укреплением через общий закон о закупках (EDIRPA) для поддержки сотрудничества между государствами-членами на этапе оборонных закупок с целью заполнения наиболее насущных и критических пробелов.

В марте Совет Евросоюза одобрил план по обеспечению Украины миллионом боеприпасов в течение 12 месяцев, который состоит из трех частей: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

ВИДЕО ДНЯ

По словам топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, по состоянию на сейчас государства Евросоюза предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 1300 ракет.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: Европаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Европа
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Зеленский в Молдове назвал три шага, как Европа может помочь победе Украины
Финская авиакомпания дает скидку 95% на билеты для украинцев
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: