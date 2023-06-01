Европарламент проголосовал за увеличение производства боеприпасов для Украины

В четверг Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия представила законопроект 3 мая 2023 года, и в том же месяце депутаты Европарламента согласились запустить процедуру срочного рассмотрения в парламенте, чтобы ускорить принятие законопроекта.

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Руководитель переговорной группы ЕП Кристиан Бушои (ЕНП, Румыния) заявил: "Сегодняшнее решение знаменует собой значительный шаг вперед для безопасности и обороны нашего Союза, в частности, в нашей непоколебимой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Оно усилит нашу способность реагировать на вызовы безопасности. Это победа для Европы и нашей коллективной безопасности. Парламент готов к переговорам с Советом ЕС, и мы надеемся достичь соглашения как можно быстрее".

Законопроект был принят 446 голосами против 67 при 112 воздержавшихся. Теперь депутаты Европарламента начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента проголосуют на пленарном заседании в июле.

Параллельно депутаты Европарламента работают над Европейским оборонно-промышленным укреплением через общий закон о закупках (EDIRPA) для поддержки сотрудничества между государствами-членами на этапе оборонных закупок с целью заполнения наиболее насущных и критических пробелов.

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В марте Совет Евросоюза одобрил план по обеспечению Украины миллионом боеприпасов в течение 12 месяцев, который состоит из трех частей: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

По словам топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, по состоянию на сейчас государства Евросоюза предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 1300 ракет.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.