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Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Ольга ГлущенкоПятница, 1 сентября 2023, 04:02
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
ракета AMRAAM, иллюстративное фото USAF

Минобороны США заказало у компании Raytheon ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для Украины.

Источник: сайт Пентагона

Детали: Американская компания Raytheon Missiles and Defence (штат Аризона) закупит из разных источников передовые ракеты AMRAAM на сумму 192 млн долларов.

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Даты поставок и количество ракет, которые планируют приобрести, не разглашают.

Отмечается, что это запланировано сделать до 29 ноября 2024 года.

Средства на закупку ракет выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

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Справка: AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.

Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух - воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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