Вода постепенно отступает от Херсонщины, осушаются дороги между селами - ОВА

Херсонская ОГА сообщает, что площадь затопленных после российского теракта на Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое: со 139 до 77,78 километра квадратных.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что уровень затопления составляет 4,07 метра.

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ОВА отмечает, что понемногу осушаются пути между селами, однако не всеми еще возможно пользоваться.

По данным властей, в течение субботы вода отошла из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львова и Ольговки.

На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушли под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов.

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