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Вода постепенно отступает от Херсонщины, осушаются дороги между селами - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 14:13
Вода постепенно отступает от Херсонщины, осушаются дороги между селами - ОВА
затопленная херсонщина, фото УП

Херсонская ОГА сообщает, что площадь затопленных после российского теракта на Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое: со 139 до 77,78 километра квадратных.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что уровень затопления составляет 4,07 метра.

ОВА отмечает, что понемногу осушаются пути между селами, однако не всеми еще возможно пользоваться.

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По данным властей, в течение субботы вода отошла из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львова и Ольговки.

На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушли под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСХерсонская область
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