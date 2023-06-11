Вода постепенно отступает от Херсонщины, осушаются дороги между селами - ОВА
Херсонская ОГА сообщает, что площадь затопленных после российского теракта на Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое: со 139 до 77,78 километра квадратных.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что уровень затопления составляет 4,07 метра.
ОВА отмечает, что понемногу осушаются пути между селами, однако не всеми еще возможно пользоваться.
По данным властей, в течение субботы вода отошла из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львова и Ольговки.
На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушли под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.