Не попал в список на обмен: политзаключенный попросил Путина о помиловании

3158 просмотров
Понедельник, 9 сентября 2019, 15:31

Источник: Крым. Реалии

Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Прямая речь супруги Захтея Оксаны: "О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено".

Детали. Она объяснила, что это не простое решение политзаключенный принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

Оксана Захтей подчеркнула, что она и супруг счастливы за узников, которые вернулись домой. По ее словам, такими ж желанием – побыстрее оказаться дома с родными – было продиктовано и решение Андрея просить помилования.

Что было раньше: 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Евгений Панов, которого задержали вместе с Захтеем по так называемому делу "крымских диверсантов".

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Обмен пленными: Список украинцев 

Обмен пленными: Список россиян 

Предыстория:

  • ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом, и Евгений Панов.
  • Российские спецслужбы утверждали, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
  • Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
  • В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея измосковского СИЗО "Лефортово" в Крым.
  • В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ спросьбой лишить его российского гражданства.
  • В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым аннексия политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма 9 сентября 2019, 15:35
УПЦ просит ООН защитить своих верующих в оккупированном Крыму 9 сентября 2019, 14:06
В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек 9 сентября 2019, 00:34
Все новости
Главные новости
Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной
Цена газа для населения будет снижена на 115 гривень в сентябре – Герус
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Медики: в "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, Клиху нужна спецпомощь
Все новости
исследование

Как работает мозг во сне и почему нам снится то, что снится

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів