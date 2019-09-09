Не попал в список на обмен: политзаключенный попросил Путина о помиловании
Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
Источник: Крым. Реалии
Прямая речь супруги Захтея Оксаны: "О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено".
Детали. Она объяснила, что это не простое решение политзаключенный принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.
Оксана Захтей подчеркнула, что она и супруг счастливы за узников, которые вернулись домой. По ее словам, такими ж желанием – побыстрее оказаться дома с родными – было продиктовано и решение Андрея просить помилования.
Что было раньше: 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Евгений Панов, которого задержали вместе с Захтеем по так называемому делу "крымских диверсантов".
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Обмен пленными: Список украинцев
Обмен пленными: Список россиян
Предыстория:
- ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом, и Евгений Панов.
- Российские спецслужбы утверждали, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
- Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
- В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея измосковского СИЗО "Лефортово" в Крым.
- В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ спросьбой лишить его российского гражданства.
- В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).