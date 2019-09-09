Не попал в список на обмен: политзаключенный попросил Путина о помиловании

Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Источник: Крым. Реалии

Прямая речь супруги Захтея Оксаны: "О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено".

Детали. Она объяснила, что это не простое решение политзаключенный принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

Оксана Захтей подчеркнула, что она и супруг счастливы за узников, которые вернулись домой. По ее словам, такими ж желанием – побыстрее оказаться дома с родными – было продиктовано и решение Андрея просить помилования.

Что было раньше: 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Евгений Панов, которого задержали вместе с Захтеем по так называемому делу "крымских диверсантов".

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