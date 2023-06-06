После взрыва на Каховской ГЭС в Днепр течет машинное масло: уже 150 тонн 

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла и может попасть еще более 300 тонн, а в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов.

Источник: члены СНБО на экстренном заседании 6 июня, сайт президента

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на Каховской ГЭС.

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Членам СНБО рассказали, что около 02:50 ночи во вторник враг совершил внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС, об этом немедленно проинформировали все чрезвычайные службы и военных.

Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

В зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов. Жертв среди гражданского населения и военных не зафиксировано.

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Дано поручение об эвакуации гражданских из зон риска и обеспечении питьевой водой населенных пунктов, которые зависят от Каховского водохранилища.

На Запорожской АЭС персонал держит ситуацию под контролем и "имеет инструменты на случай любого развития событий", заверили членов СНБО.

Докладывали на заседании Совбеза министр внутренних дел Игорь Клименко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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