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Буданов на утренний удар России: Те, кто пытался нас запугать, скоро пожалеют

Елена РощинаПонедельник, 29 мая 2023, 15:27
Буданов на утренний удар России: Те, кто пытался нас запугать, скоро пожалеют
Кирилл Буданов, скриншот из обращения

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов после ракетного удара по Украине 29 мая заявил, что очередная попытка России запугать украинцев провалилась, все работают дальше, а "ответ не заставит себя ждать". 

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Прямая речь: "Очередная попытка террористических действий Российской Федерации в очередной раз потерпела поражение. 

Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу.

Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят".

Детали: Такое обращение начальника ГУР обнародовано после попытки России атаковать Украину баллистическими ракетами днем 29 мая 2023 года.

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Буданов не конкретизировал свое незаурядное заявление. 

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Темы: Будановракетный ударразведкавойна
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