Буданов на утренний удар России: Те, кто пытался нас запугать, скоро пожалеют
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов после ракетного удара по Украине 29 мая заявил, что очередная попытка России запугать украинцев провалилась, все работают дальше, а "ответ не заставит себя ждать".
Источник: Главное управление разведки МО Украины
Прямая речь: "Очередная попытка террористических действий Российской Федерации в очередной раз потерпела поражение.
Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу.
Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят".
Детали: Такое обращение начальника ГУР обнародовано после попытки России атаковать Украину баллистическими ракетами днем 29 мая 2023 года.
Буданов не конкретизировал свое незаурядное заявление.
Предыстория:
- По данным главнокомандующего ВСУ, утром 29 мая Киев и Киевскую область атаковали 11 баллистическими и крылатыми ракетами, все они сбиты. Однако обломки ракет упали в нескольких районах столицы.
- В Подольском районе Киева был ранен один человек, произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. В Оболонском районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги, но машины не задело.
- Также в понедельник РФ нанесла удары по Харьковской и Днепропетровской областям, а ночью перед тем – по военному объекту в Хмельницкой области, а также пыталась атаковать Киев дронами и ракетами, однако ПВО защитило столицу.