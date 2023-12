Кулеба о российской атаке: Это привет от Путина африканской делегации

Массированной атакой 16 июня Россия передала привет африканской делегации, которая прибыла с госвизитом в Киев.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу".

Детали: Глава МИД считает, что российские ракеты − это послание Африке, "что Россия хочет больше войны, а не мира".

