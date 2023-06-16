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Кулеба о российской атаке: Это привет от Путина африканской делегации

Ирина БалачукПятница, 16 июня 2023, 12:15
Кулеба о российской атаке: Это привет от Путина африканской делегации
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Скриншот из видео

Массированной атакой 16 июня Россия передала привет африканской делегации, которая прибыла с госвизитом в Киев.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу".

Детали: Глава МИД считает, что российские ракеты − это послание Африке, "что Россия хочет больше войны, а не мира".

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Что было раньше: Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину по дороге в Россию, чтобы предлагать мир с Россией при условии приостановления действия ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом и ослабления санкций.

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Темы: РосcиявойнаАфрикаМИД
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