Кулеба о российской атаке: Это привет от Путина африканской делегации
Массированной атакой 16 июня Россия передала привет африканской делегации, которая прибыла с госвизитом в Киев.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу".
Детали: Глава МИД считает, что российские ракеты − это послание Африке, "что Россия хочет больше войны, а не мира".
Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023
Что было раньше: Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину по дороге в Россию, чтобы предлагать мир с Россией при условии приостановления действия ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом и ослабления санкций.
Предыстория:
- Воздушные Силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море. В Украине звучит воздушная тревога. Власти сообщили о работе ПВО на Киевщине и в столице.
- Воздушные силы также предупреждают об угрозе применения Россией баллистического вооружения.
- Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева прогремел взрыв.