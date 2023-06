Кулеба про російську атаку: Це "привіт" від Путіна африканській делегації

Масованою атакою 16 червня Росія передала привіт африканській делегації, яка прибула з держвізитом до Києва.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Путін "зміцнює довіру", завдаючи найбільшого за останні тижні ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці".

Деталі: Глава МЗС вважає, що російські ракети − це послання Африці, "що Росія хоче більше війни, а не миру".

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.