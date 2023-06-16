Кулеба про російську атаку: Це "привіт" від Путіна африканській делегації
Масованою атакою 16 червня Росія передала привіт африканській делегації, яка прибула з держвізитом до Києва.
Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Путін "зміцнює довіру", завдаючи найбільшого за останні тижні ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці".
Деталі: Глава МЗС вважає, що російські ракети − це послання Африці, "що Росія хоче більше війни, а не миру".
Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023
Що було раніше: Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України дорогою до Росії, аби пропонувати мир з Росією за умови призупинення дії ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом і послаблення санкцій.
Передісторія:
- Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі. В Україні звучить повітряна тривога. Влада повідомила про роботу ППО на Київщині та у столиці.
- Повітряні сили також попередили про загрозу балістики для трьох регіонів України.
- Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.