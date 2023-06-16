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Кулеба про російську атаку: Це "привіт" від Путіна африканській делегації

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 12:15
Кулеба про російську атаку: Це привіт від Путіна африканській делегації
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Скріншот із відео

Масованою атакою 16 червня Росія передала привіт африканській делегації, яка прибула з держвізитом до Києва.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Путін "зміцнює довіру", завдаючи найбільшого за останні тижні ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці".

Деталі: Глава МЗС вважає, що російські ракети − це послання Африці, "що Росія хоче більше війни, а не миру".

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Що було раніше: Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України дорогою до Росії, аби пропонувати мир з Росією за умови призупинення дії ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом і послаблення санкцій. 

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Теми: РосіявійнаАфрикаМЗС
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