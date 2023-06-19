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"ДТП под наркотиком": Суд изменил Арьевой меру пресечения и надел браслет

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 14:56
ДТП под наркотиком: Суд изменил Арьевой меру пресечения и надел браслет
ЯРИНА АРЬЕВА. ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение принято 19 июня. В апелляционной жалобе прокурор просил арестовать подозреваемую, однако суд решил применить к Арьевой круглосуточный домашний арест. Срок действия постановления - до 22 июля 2023 года.

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Прямая речь: "Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля".

Что предшествовало: Суд по ходатайству столичной прокуратуры временно лишил прав управления транспортным средством подозреваемую в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями депутата Киевсовета Ярину Арьеву.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
  • Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
  • Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. 
  • Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".
  • Получив разрешение на разглашение данных досудебного расследования, пресс-служба прокуратуры опровергла заявления Арьевой, пошагово воспроизведя картину дорожно-транспортного происшествия.

Темы: ДТПКиевпрокуратура
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