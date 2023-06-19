"ДТП под наркотиком": Суд изменил Арьевой меру пресечения и надел браслет

ЯРИНА АРЬЕВА. ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение принято 19 июня. В апелляционной жалобе прокурор просил арестовать подозреваемую, однако суд решил применить к Арьевой круглосуточный домашний арест. Срок действия постановления - до 22 июля 2023 года.

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Прямая речь: "Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля".

Что предшествовало: Суд по ходатайству столичной прокуратуры временно лишил прав управления транспортным средством подозреваемую в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями депутата Киевсовета Ярину Арьеву.

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