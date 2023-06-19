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Послы G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 23:45
Послы G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России
Фото: Getty Images

Послы стран "Группы семи" в Украине в понедельник пообещали усилить усилия, чтобы лишить Россию высокотехнологичных компонентов для ракет, которые она применяет для обстрелов Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление послов G7 появилось в Twitter.

"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, которые переживают постоянную угрозу и разрушения от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы лишить Россию компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", – отметили они.

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Заявление появилось на фоне последнего обстрела Россией Кривого Рога в ночь на 14 июня, в результате которого была разрушена многоэтажка.

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Ракета Х-101, которая попала в дом, была изготовлена в апреле 2023 года и содержала, по данным украинской стороны, около 50 компонентов западного производства, которые попали в Россию в обход санкций.

Ранее, напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров к более быстрому введению санкций против российских компаний-производителей дронов и ракет, которые используются для массовых обстрелов Украины.

Темы: G7Росcиясанкции
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