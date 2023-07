Послы G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России

Послы стран "Группы семи" в Украине в понедельник пообещали усилить усилия, чтобы лишить Россию высокотехнологичных компонентов для ракет, которые она применяет для обстрелов Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление послов G7 появилось в Twitter.

"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, которые переживают постоянную угрозу и разрушения от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы лишить Россию компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", – отметили они.

G7 Ambassadors stand with all Ukrainians enduring the constant threat and destruction of Russia’s missile attacks. We are redoubling our efforts to deny Russia the components it uses to strike civilians and infrastructure in 🇺🇦

Реклама: