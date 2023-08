К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Черногорию за присоединение к декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины.

Источник: "Европейская правда", оба лидера сообщили в соцсетях.

Детали: Президенты Украины и Черногории Владимир Зеленский и Яков Милатович провели двустороннюю встречу в Афинах во вторник.

Зеленский также поблагодарил за гуманитарную, военную и политическую поддержку.

Также они обсудили поддержку "формулы мира" и подготовку к саммиту мира.

