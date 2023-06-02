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Способствовать выезду депутата Трубицына просили ССО: спецназовцы объяснили зачем

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 15:37
Способствовать выезду депутата Трубицына просили ССО: спецназовцы объяснили зачем
ВЛАДИСЛАВ ТРУБИЦЫН. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ПОЛИТИКА

О выезде за границу депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в дальнейшем был уличен в коорупции, в январе 2023 года ходатайствовали Силы специальных операций ВСУ.

Источник: спикер ССО Александр Киндратенко в комментарии "Схемам"

Детали: В ССО рассказали, что в январе 2023 года действительно просили начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова способствовать выезду Трубицына и еще 4 лицам как волонтерам для обеспечения ССО "специальным оборудованием".

В ССО добавили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

Прямая речь: "Вышеупомянутое обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель этого обращения - выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Рідна Оболонь" и еще четырех человек, тоже от этого фонда.

Выезд требовал выполнения им и группой лиц специального задания по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, так как содержит данные, составляющие служебную тайну".

Детали: В письме, датированном 20 января 2023 года, которое "Схемы" получили у собственных источников, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко обращается на имя Буданова с просьбой о содействии выезда пяти человек, "которые являются волонтерами", среди них - Владислав Трубицын. Указывается период выезда - с 28 января по 25 мая 2023 года.

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Спикер ССО прокомментировал, почему выезд был разрешен на такой длительный период - на четыре месяца.

"Почему так? Потому что там было, кроме Трубицына, еще четыре человека. Каждый из этих лиц выезжал, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", - пояснил Киндратенко.

По его словам, во время обращения ССО в ГУР Владислав Трубицын был предупрежден о правилах пересечения государственной границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий и добавили, что на момент обращения, когда командование ССО обращалось в ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

"Иначе бы Государственная пограничная служба не позволила этому лицу пересечь границу", - добавил спикер.

На вопрос о том, почему ССО на этот раз не обратились в Госпогранслужбу напрямую самостоятельно, а привлекали ГУР, Киндратенко ответил следующее:

"Почему мы сами не можем обратиться - ну, вопрос на самом деле достаточно такой простой, вернее ответ простой. Потому что процедурно сотрудничество ГУР и ГПСУ быстрее и лучше налажено, чем ССО. То есть мы обратились в ГУР, потому что процедурно это у них гораздо быстрее и проще".

В ССО прокомментировали тот факт, что, выехав по инициированному ими разрешению, обвиняемый во взяточничестве депутат в конце концов не вернулся в Украину и перестал выходить на связь.

Прямая речь: "Мы способствовали выезду за границу ради благих целей, а именно обеспечения подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что этот человек воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулся в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

Знать больше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина

Предыстория:

  • Вечером 9 февраля 2023 года стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
  • Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен. Залог был внесен.
  • 30 мая стало известно, что Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому САП просит объявить его в международный розыск.
  • В Главном управлении разведки подтвердили, что действительно помогли обвиняемому во взяточничестве 40-летнему депутату Киевсовета от "Слуги народа" выехать из Украины, но сделали это по просьбе "других структур сил безопасности и обороны". Представитель ГУР подчеркнул, что на момент пересечения границы 13 мая Трубицын никак не был ограничен в правах выезда.

Темы: Слуга народавзяткаССОразведка
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