Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

Источник: пропагандистское издание РФ РИА "Новости"

Детали: Рупор Кремля сообщает, что на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы. Появилось объявление:

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК". Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!".

Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале.

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