Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

Источник: пропагандистское издание РФ РИА "Новости"

Детали: Рупор Кремля сообщает, что на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы. Появилось объявление:

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК". Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!".

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Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале.

Предыстория:

17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".