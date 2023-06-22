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Россия объявила в розыск судью МУС за ордер на арест Путина – СМИ РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 21:22

Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

Источник: пропагандистское издание РФ РИА "Новости"

Детали: Рупор Кремля сообщает, что на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы. Появилось объявление:

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК". Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!".

 

Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: Путинвойна
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