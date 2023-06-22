Росія оголосила в розшук суддю МКС за ордер на арешт Путіна – ЗМІ РФ
Четвер, 22 червня 2023, 21:22
Один із суддів Міжнародного кримінального суду, Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС Росії.
Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости"
Деталі: Рупор Кремля повідомляє, що на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви з'явилося оголошення:
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"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК". Є фотографія судді з підписом "Увага, розшук!".
Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі.
Передісторія:
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- 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
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