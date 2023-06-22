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Росія оголосила в розшук суддю МКС за ордер на арешт Путіна – ЗМІ РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 21:22

Один із суддів Міжнародного кримінального суду, Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС Росії.

Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Деталі: Рупор Кремля повідомляє, що на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви з'явилося оголошення:

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"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК". Є фотографія судді з підписом "Увага, розшук!".

 

Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Теми: Путінвійна
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