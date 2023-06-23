Зеленский об одесском военкоме: Этого человека не должно быть в системе комплектования ВСУ

Президент Владимир Зеленский, комментируя испанское имущество семьи одесского военкома Евгения Борисова, заявил, что "этого человека точно не должно быть в системе комплектования ВСУ".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только что провел и заседание Ставки. Очень важный пункт нашего обсуждения на Ставке - тоже справедливость. То, что касается военкоматов, в частности скандала с... деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил, очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек вопреки всему оставался на своей должности.

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Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности. И первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкоматов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы".

Детали: Также он сообщил, что на Ставке подробно рассмотрели ситуацию на передовой - все основные направления, поставки боеприпасов, артиллерия.

Президент также отметил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Прямая речь: "Бригады, которая выполняет чрезвычайно тяжелые задачи. Ребят, которые воюют именно так, как и должны воевать украинские воины. Старший матрос Вячеслав Имангулов и младший лейтенант Сергей Пенов - спасибо, ребята, за вашу образцовую прочность и отвагу в боях в Донецкой области. Именно такими и должны быть наши воины, украинские воины. Молодцы!

И прошу каждого и каждую: пожалуйста, почтите память двух наших десантников "Тридцатьпятки". Особенно храбрых, особенно сильных. Они отдали жизнь за наше государство, за наших людей именно сейчас - в боях в июне, и Украина должна их помнить. Капитан Иван Коцур... Вечная память! Старший лейтенант Александр Казанджи... Вечная память!"

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