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Зеленський про одеського воєнкома: цієї людини не має бути в системі комплектування ЗСУ

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 21:07
Зеленський про одеського воєнкома: цієї людини не має бути в системі комплектування ЗСУ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи іспанське майно родини одеського воєнкома Євгена Борисова, заявив, що "цієї людини точно не має бути в системі комплектування ЗСУ".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді.

Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів. Шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання".

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Деталі: Також він повідомив, що на Ставці детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія.

Президент також відзначив воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Пряма мова: "Бригади, яка виконує надзвичайно важкі завдання. Хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. Старший матрос Вʼячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пєнов – дякую, хлопці, за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими й мають бути наші воїни, українські воїни. Молодці!

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І прошу кожного й кожну: будь ласка, вшануйте памʼять двох наших десантників "Тридцятьпʼятки". Особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу державу, за наших людей саме зараз – у боях у червні, і Україна має їх памʼятати. Капітан Іван Коцур… Вічна памʼять! Старший лейтенант Олександр Казанджі... Вічна памʼять!"

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Теми: Зеленськийвійна
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