Зеленський про одеського воєнкома: Цієї людини не має бути в системі комплектування ЗСУ
Президент Володимир Зеленський, коментуючи іспанське майно родини одеського воєнкома Євгена Борисова, заявив, що "цієї людини точно не має бути в системі комплектування ЗСУ".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді.
Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів. Шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання".
Деталі: Також він повідомив, що на Ставці детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія.
Президент також відзначив воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Пряма мова: "Бригади, яка виконує надзвичайно важкі завдання. Хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. Старший матрос Вʼячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пєнов – дякую, хлопці, за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими й мають бути наші воїни, українські воїни. Молодці!
І прошу кожного й кожну: будь ласка, вшануйте памʼять двох наших десантників "Тридцятьпʼятки". Особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу державу, за наших людей саме зараз – у боях у червні, і Україна має їх памʼятати. Капітан Іван Коцур… Вічна памʼять! Старший лейтенант Олександр Казанджі... Вічна памʼять!"
Що було раніше:
- У розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії.
- Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії.
- Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади.