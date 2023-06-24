"Вагнеровцы" уже за 400 км от Москвы
Колонну ЧВК "Вагнер" заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.
Источник: Медуза, РБК со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, представители украинских спецслужб в комментарии УП
Детали: Одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из телеграм-чатов про близлежащий город Елец.
Судя по видео, которые "Медузе" удалось геолоцировать, техника ЧВК "Вагнер" ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.
О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного "Медузе" также рассказал очевидец.
Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.
Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК "Вагнер".
"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", — утверждает губернатор.
Он напомнил рекомендацию жителям региона не покидать свои дома и отказаться от любых поездок на транспорте.
По данным украинских спецслужб, с которыми контактирует УП, "вагнеровцы" находились на подходах к Липецкой области около 15.00 по киевскому времени. Если они будут двигаться таким темпом в дальнейшем, к ночи они будут в Московской области.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.