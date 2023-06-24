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"Вагнеровцы" уже за 400 км от Москвы

Катерина Тищенко, "Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 16:25
Вагнеровцы уже за 400 км от Москвы
Красное Липецкой области, Google maps, геолокация "Медузы"

Колонну ЧВК "Вагнер" заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.

Источник: Медуза, РБК со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, представители украинских спецслужб в комментарии УП

Детали: Одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из телеграм-чатов про близлежащий город Елец.

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Судя по видео, которые "Медузе" удалось геолоцировать, техника ЧВК "Вагнер" ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.

О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного "Медузе" также рассказал очевидец.

Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.

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Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК "Вагнер".

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", — утверждает губернатор.

Он напомнил рекомендацию жителям региона не покидать свои дома и отказаться от любых поездок на транспорте.

По данным украинских спецслужб, с которыми контактирует УП, "вагнеровцы" находились на подходах к Липецкой области около 15.00 по киевскому времени. Если они будут двигаться таким темпом в дальнейшем, к ночи они будут в Московской области.

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Темы: ВагнерРосcияПригожин
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