Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнеровцы" уже за 400 км от Москвы

Катерина Тищенко, "Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 16:25
Вагнеровцы уже за 400 км от Москвы
Красное Липецкой области, Google maps, геолокация "Медузы"

Колонну ЧВК "Вагнер" заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.

Источник: Медуза, РБК со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, представители украинских спецслужб в комментарии УП

Детали: Одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из телеграм-чатов про близлежащий город Елец.

Судя по видео, которые "Медузе" удалось геолоцировать, техника ЧВК "Вагнер" ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.

Реклама:

О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного "Медузе" также рассказал очевидец.

Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.

Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК "Вагнер".

ВИДЕО ДНЯ

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", — утверждает губернатор.

Он напомнил рекомендацию жителям региона не покидать свои дома и отказаться от любых поездок на транспорте.

По данным украинских спецслужб, с которыми контактирует УП, "вагнеровцы" находились на подходах к Липецкой области около 15.00 по киевскому времени. Если они будут двигаться таким темпом в дальнейшем, к ночи они будут в Московской области.

Предыстория:

Темы: ВагнерРосcияПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН

Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности

Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС

Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT

видео, фотоСверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта

Все новости...
Вагнер
Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
РДК и "Свобода России" призвали сторонников к действиям: Разверните оружие на башни Кремля
Миллиарды рублей: Пригожин заявил, что силовики РФ нашли его "Газель" и автобусы с деньгами
Последние новости
15:13
Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров
15:06
Украина объявила о готовности к ратификации соглашения о ЗСТ с Турцией
15:03
видеоВ оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
14:50
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
14:45
На Харьковской ж/д разоблачена коррупция, которая могла сорвать поставки военной техники
14:44
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
14:41
фотоТелескоп Уэбба показал результат столкновения двух древних галактик
14:21
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
14:20
КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса в части санкций за контрабанду
14:17
Показатели из счетчика Гейгера и пес Протон: как украинцы реагируют на угрозу теракта на ЗАЭС
Все новости...
Реклама: