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В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 18:12
В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев
скриншот

В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе.

Источник: "Meduza", правительство Липецкой области в Telegram

Детали: Это сделано, вероятно, для того, чтобы преградить путь вагнеровцам. На видео люди жалуются, что не могут проехать домой.

Чиновники области заявили, что намеренно повредили дорожное полотно, чтобы полностью остановить проезд. "Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего", - утверждают там.

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Они призвали "учитывать серьезность ситуации" и пообещали восстановить поврежденное.

Видео снято на границе Добровского и Чаплыгинского районов на трассе, ведущей к Чаплыгину. Этот населенный пункт расположен в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем. В обсуждениях местных жителей в телеграм-чатах есть упоминания, что перекопаны и другие дороги в районе Чаплыгина.

ВИДЕО ДНЯ

Дорожное полотно также перекопано на одной из трасс в Тульской области.

Что предшествовало: Перед этим Колонну ЧВК "Вагнер" заметили возле поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.

Предыстория:

Темы: РосcияВагнер
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