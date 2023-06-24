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В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 18:12
В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев
скриншот

В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе.

Источник: "Meduza", правительство Липецкой области в Telegram

Детали: Это сделано, вероятно, для того, чтобы преградить путь вагнеровцам. На видео люди жалуются, что не могут проехать домой.

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Чиновники области заявили, что намеренно повредили дорожное полотно, чтобы полностью остановить проезд. "Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего", - утверждают там.

Они призвали "учитывать серьезность ситуации" и пообещали восстановить поврежденное.

ВИДЕО ДНЯ

Видео снято на границе Добровского и Чаплыгинского районов на трассе, ведущей к Чаплыгину. Этот населенный пункт расположен в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем. В обсуждениях местных жителей в телеграм-чатах есть упоминания, что перекопаны и другие дороги в районе Чаплыгина.

Дорожное полотно также перекопано на одной из трасс в Тульской области.

Что предшествовало: Перед этим Колонну ЧВК "Вагнер" заметили возле поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.

Предыстория:

Темы: РосcияВагнер
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