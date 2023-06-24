В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев
В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе.
Источник: "Meduza", правительство Липецкой области в Telegram
Детали: Это сделано, вероятно, для того, чтобы преградить путь вагнеровцам. На видео люди жалуются, что не могут проехать домой.
Чиновники области заявили, что намеренно повредили дорожное полотно, чтобы полностью остановить проезд. "Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего", - утверждают там.
Они призвали "учитывать серьезность ситуации" и пообещали восстановить поврежденное.
Видео снято на границе Добровского и Чаплыгинского районов на трассе, ведущей к Чаплыгину. Этот населенный пункт расположен в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем. В обсуждениях местных жителей в телеграм-чатах есть упоминания, что перекопаны и другие дороги в районе Чаплыгина.
Дорожное полотно также перекопано на одной из трасс в Тульской области.
Что предшествовало: Перед этим Колонну ЧВК "Вагнер" заметили возле поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.