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Кремль не закрыл уголовное дело против Пригожина из-за мятежа - РосСМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 26 июня 2023, 10:50
Кремль не закрыл уголовное дело против Пригожина из-за мятежа - РосСМИ
Евгений Прижин, фото: Getty Images

Российские власти не закрыли уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Дословно: "На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено, его продолжает расследовать следователь следственного управления ФСБ России".

Детали: Дело против Пригожина было возбуждено 23 июня, а о прекращении уголовного преследования было объявлено после переговоров с ним диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

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Однако источник издания в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Как утверждает источник, для принятия другого решения прошло слишком мало времени.

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Темы: ПригожинВагнерРосcия
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