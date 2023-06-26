Кремль не закрыл уголовное дело против Пригожина из-за мятежа - РосСМИ
Российские власти не закрыли уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.
Источник: российское издание "Коммерсант"
Дословно: "На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено, его продолжает расследовать следователь следственного управления ФСБ России".
Детали: Дело против Пригожина было возбуждено 23 июня, а о прекращении уголовного преследования было объявлено после переговоров с ним диктатора Беларуси Александра Лукашенко.
Однако источник издания в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Как утверждает источник, для принятия другого решения прошло слишком мало времени.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.