Закрытое укрытие в Киеве: прокуратура объяснила, почему только охранника закрыли в СИЗО

Прокуратура по делу о закрытом укрытии в Киеве, возле которого погибли люди, просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире национального марафона и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Всем четырем подозреваемым прокуратура просила применить самые строгие меры пресечения, которые можно применять в соответствии с санкциями инкриминируемых статей.

Следствие установило, что именно охранник непосредственно не открыл дверь в укрытие во время воздушной тревоги, оставив людей на улице под обстрелами. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины − оставление в опасности, повлекшее смерть. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы, поэтому в отношении него прокурор просил применить строгую меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Максимец добавила, что, по словам местных жителей, не только в трагическую ночь, а и раньше им неоднократно отказывали в открытии дверей в убежище во время воздушной тревоги ночью.

Поэтому если будет апелляционная жалоба защиты на это решение, то прокуратура будет настаивать на том, чтобы оставить избранную меру пресечения без изменений.

Что касается должностных лиц, то их действия, по словам Максимец, квалифицированы как "халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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Прямая речь пресс-секретаря прокуратуры: "Эти лица в меру своих полномочий должны были организовать работу укрытия и обеспечить контроль над тем, чтобы люди имели свободный доступ к укрытию во время воздушной тревоги, но не сделали этого. Учитывая, что санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения, то максимально строгая мера пресечения, которую мы могли просить у суда − это круглосуточный домашний арест. Ко всем трем служащим суд эти ходатайства удовлетворил в полном объеме".

Детали: Максимец добавила, что то, что охранник "признает вину − это его способ защиты", потому что жители неоднократно отмечали, что их в укрытие не пускали.

"А если охранник выполнял указание руководства, но не сообщает об этом следствию, то это означает, что он покрывает своих руководителей. В любом случае расследование продолжается. В его рамках будет дана оценка действиям всех чиновников КГГА, РГА, которые имеют отношение к этой ситуации", − подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры.

Она также добавила, что Мошкин попал в поле зрения правоохранительных органов задолго до трагических событий.

Еще в феврале от СБУ в прокуратуру поступили материалы о деятельности на территории Деснянского района группы лиц, которые называют себя "Всесоюзное объединение избирателей народов СССР" или "Киевский городской комитет кредиторов СССР" и которые даже во время полномасштабного вторжения России поддерживали идеи присоединения Украины к РФ.

2 февраля прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По словам Максимец, эти люди печатали листовки с коммунистической символикой и рассылали по адресам госорганов и коммунальных предприятий письма, в которых писали о незаконном провозглашении независимости Украины.

А также, имея долги за комуслуги, отказывались их оплачивать, аргументируя тем, что эти услуги им "навязали", тогда как сами они этих услуг не заказывали.

По словам Максимец, координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника. А заместитель директора поликлиники и жители прилегающих к больнице домов якобы характеризовали охранника как "сепаратиста".

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела, обнаружили и изъяли значительный объем документов с символикой коммунистического режима и печати с данной символикой.

5 июня прокуратура подписала уведомление о подозрении охраннику и его жене в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что в эти минуты идет процесс вручения подозрений фигурантам.

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