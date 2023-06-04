ISW объяснил, почему Пригожин обвинил МО РФ в попытке уничтожить "вагнеровцев" при выходе из Бахмута

Спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обострил вражду с Министерством обороны РФ, чтобы приуменьшить свой конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Евгений Пригожин заявил 2 июня, что представители Минобороны РФ разместили противотанковые мины и другие взрывные устройства вдоль маршрутов, по которым силы "Вагнера" отходили из Бахмута. По словам Пригожина, мины были размещены в тыловых районах, где не ведется никакой активности со стороны Украины, а потому МО, вероятно, имело целью, устроить "Вагнеру" "публичную порку".

3 июня Евгений Пригожин также отреагировал на скоординированную информационную атаку на него со стороны чеченских командиров. Спонсор "Вагнера" заявил, что они с Кадыровым урегулировали конфликт. Пригожин утверждает, что он позвонил Кадырову 1 июня, и они договорились, что "вся история о конфликте развеется". При этом Пригожин предположил, что конфликт между силами Кадырова и "Вагнером" могла начать группа в Кремле, и намекнул, что Кремль часто играет в "опасные игры", которые могут дестабилизировать межэтнические отношения в России. Кадыров со своей стороны до сих пор публично не прокомментировал конфликт между чеченскими командирами и "Вагнером".

Дословно ISW: "Пригожин, вероятно, обвинил МО в попытке уничтожить силы "Вагнера", а Кремль – в создании конфликта с чеченским командованием, чтобы быстро переориентировать российскую дискуссию на привычные объекты своего гнева – российское военное и политическое руководство.

Пригожин, вероятно, стремится сплотить провоенизированные ультранационалистические группы, в частности Кадырова и чеченских командиров, чтобы они присоединились к нему в критике этих объектов, как он это делал раньше.

Вопиющие обвинения Пригожина, вероятно, также являются попыткой удержать свою инициативность в российском информационном пространстве после захвата Бахмута.

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Пригожин последовательно формировал дискуссии в российском информационном пространстве до захвата Бахмута и после завершения операции "Вагнера" в городе, участвуя в почти ежедневной серии публичных выступлений и демонстративных акций. Он использовал свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить свои атаки на российский военный истеблишмент и элиты, а также подкрепить свои попытки закрепиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества.

Скоординированная атака чеченских командиров стала первым случаем после захвата Бахмута, когда Пригожин не был тем, кто инициировал широкую дискуссию о нем и "Вагнере" в российском информационном пространстве.

Пригожин регулярно использовал заявленную "Вагнером" ответственность за тактические достижения для легитимизации своего стремления к влиянию и критике других. Вероятно, он также обеспокоен тем, что вскоре может потерять свою нынешнюю способность доминировать в дискуссиях о себе и "Вагнере", поскольку силы "Вагнера" отходят в тыловые районы для пополнения и восстановления.

Драматические обвинения Пригожина в адрес МО имеют целью снять любые ограничения, связанные с его конфликтом с Кадыровым, перевести разговор к критике его оппонентов в МО и помочь ему в дальнейшем определять, как его и "Вагнера" будут изображать в СМИ".