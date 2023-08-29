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В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 12:28
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
фото Фонтанка

В России засекретили время и место захоронения погибшего в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Источник: Фонтанка со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь источника: "Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованы на подписке (о неразглашении - Фонтанка)".

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Детали: Как сообщает издание, возможно, похороны будут проходить на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Туда уже съезжаются вагнеровцы. В то же время вагнеровцы замечены также на Серафимском кладбище.

В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.

 
фото Фонтанки

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Темы: РосcияПригожинВагнер
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