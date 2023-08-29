В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Вторник, 29 августа 2023, 12:28
В России засекретили время и место захоронения погибшего в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
Источник: Фонтанка со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Прямая речь источника: "Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованы на подписке (о неразглашении - Фонтанка)".
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Детали: Как сообщает издание, возможно, похороны будут проходить на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Туда уже съезжаются вагнеровцы. В то же время вагнеровцы замечены также на Серафимском кладбище.
В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
- Утром 24 августа тела всех 10 погибших при крушении самолета вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня).
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на похоронах Евгения Пригожина, сослался на "насыщенный рабочий график" российского диктатора.