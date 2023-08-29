Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 12:28
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
фото Фонтанка

В России засекретили время и место захоронения погибшего в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Источник: Фонтанка со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь источника: "Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованы на подписке (о неразглашении - Фонтанка)".

Реклама:

Детали: Как сообщает издание, возможно, похороны будут проходить на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Туда уже съезжаются вагнеровцы. В то же время вагнеровцы замечены также на Серафимском кладбище.

В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.

 
фото Фонтанки

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияПригожинВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
01:08
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
00:38
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
23:35
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
23:05
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
22:36
Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
Все новости...
Реклама: